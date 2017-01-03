Glencore и катарский фонд закрыли сделку по покупке доли "Роснефти"

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Швейцарский нефтетрейдер Glencore и катарский суверенный фонд Qatar Investment Authority завершили сделку по покупке 19,5% акций "Роснефти", говорится в пресс-релизе Glencore.

"Компания объявляет, что окончательное урегулирование было завершено и закрытие сделки, описанной в релизе от 10 декабря 2016 года, достигнуто", — отмечается в релизе.

Пакет в размере 19,5% акций "Роснефти" был продан консорциуму в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority) за 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате сделки получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей).