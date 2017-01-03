Ford не будет инвестировать в новое производство в Мексике

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Компания Ford отменила планы инвестировать 1,6 миллиарда долларов в строительство нового предприятия в Мексике и намерена вложить сэкономленные средства внутри США.

В заявлении автопроизводителя говорится, что Ford в течение четырех лет вложит 700 миллионов долларов в развитие производства в штате Мичиган. По данным компании, инвестиции создадут около 700 новых рабочих мест.

Компания поменяла свои планы на фоне предвыборных заявлений избранного президента Трампа, который выступал за сохранение рабочих мест в США и недопущение переноса производств в страны с более дешевым трудом.

Во вторник Трамп пригрозил обложить пошлинами другого американского автопроизводителя General Motors, якобы ввозящего в США собранные в Мексике автомобили.