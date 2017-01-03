"Дочку" "Узбекских авиалиний" освободили от налогов до 2022 года

ТАШКЕНТ, 3 янв — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим постановлением освободил до 1 января 2022 года от уплаты всех налогов авиакомпанию специальных авиационных работ (АК "САР"), входящую в состав национальной авиакомпанию "Узбекистан хаво йулари" (НАК "Узбекские авиалинии"), сообщил РИА Новости во вторник представитель авиакомпании.

"Президент Мирзиеев подписал постановление, где освободил САР "Узбекистон хаво йуллари" от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды сроком до 1 января 2022 года", — сказал собеседник агентства.

Представитель "Узбекских авиалиний" сообщил, что решение о предоставлении "налоговых каникул" сроком на пять лет принято в целях поддержки программы развития авиакомпании и снижения финансовых издержек.

Авиакомпания САР как самостоятельное подразделение "Узбекских авиалиний" была создана в 1997 году и специализируется на проведении мониторинга ЧС, мероприятий МВД республики, а также сельском хозяйстве. Располагает парком самолетов Ан-2 и вертолетами Ми-8МТВ-1.

НАК "Узбекистон хаво йуллари" — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в его структуре также все аэропорты страны. Авиапарк компании в настоящий момент эксплуатирует 29 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.