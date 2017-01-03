В Узбекистане увеличили акцизы на производство алкоголя и табака

ТАШКЕНТ, 3 янв — РИА Новости. Правительство Узбекистана с 1 января 2017 года увеличило ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия в среднем на 23%, сообщил РИА Новости во вторник представитель государственного налогового комитета республики.
Согласно постановлению, акцизный налог на сигареты с фильтром и на сигареты без фильтра возрос в 1,3 раза — до 28794 сумов (11,7 доллара) за 1 тысячу штук.
Акцизы на импорт алкогольной и табачной продукции в 2017 году сохранятся на уровне 2016 года и составят не менее 3 долларов за литр — на пиво, 6 долларов — на вино, 7 долларов — на водку, 14,5 доллара — на коньяк и 18,2 доллара за тысячу сигарет.
Увеличение акцизного налога на эти виды товаров было учтено при формировании бюджета на 2017 год. Всего за счет косвенных налогов Узбекистан планирует собрать в текущем году 30,26 триллиона сумов (9,4 миллиарда долларов, 68% всех доходов бюджета).