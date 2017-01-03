В Узбекистане увеличили акцизы на производство алкоголя и табака

ТАШКЕНТ, 3 янв — РИА Новости. Правительство Узбекистана с 1 января 2017 года увеличило ставки акцизного налога на производимую в республике алкогольную продукцию, спирт, пиво и табачные изделия в среднем на 23%, сообщил РИА Новости во вторник представитель государственного налогового комитета республики.

По данным ведомства, в соответствии с постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, с 1 января 2017 года акцизный налог на этиловый спирт вырос на 25% до 6275 сумов (1,9 доллара), на натуральные вина — на 5% до 6358 сумов (2 доллара), на коньяк — на 27% до 58265 сумов (18,2 доллара), на водку и прочую алкогольную продукцию — на 25% до 43246 сумов (13,5 доллара), на пиво — на 25% до 5133 сумов (2 доллара). Ставки акцизов установлены из расчета за 1 декалитр готовой продукции.

Согласно постановлению, акцизный налог на сигареты с фильтром и на сигареты без фильтра возрос в 1,3 раза — до 28794 сумов (11,7 доллара) за 1 тысячу штук.

Акцизы на импорт алкогольной и табачной продукции в 2017 году сохранятся на уровне 2016 года и составят не менее 3 долларов за литр — на пиво, 6 долларов — на вино, 7 долларов — на водку, 14,5 доллара — на коньяк и 18,2 доллара за тысячу сигарет.

Увеличение акцизного налога на эти виды товаров было учтено при формировании бюджета на 2017 год. Всего за счет косвенных налогов Узбекистан планирует собрать в текущем году 30,26 триллиона сумов (9,4 миллиарда долларов, 68% всех доходов бюджета).