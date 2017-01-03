Итальянская Fincantieri купит верфь, где строили "Мистрали"

Суд в Сеуле, ведущий процедуру банкротства южнокорейской группы STX Offshore and Shipbuilding, одобрил заявку итальянской судостроительной компании Fincantieri на приобретение верфи во французском Сен-Назере, где были построены вертолетоносцы "Мистраль", передает агентство Франс Пресс

Ранее сообщалось, что Fincantieri является единственным претендентом на покупку верфи.

STX Offshore and Shipbuilding приобрела две трети акций верфи в Сен-Назере (STX France) в 2008 году, оставшаяся доля принадлежит правительству Франции. STX France является единственным рентабельным активом в портфеле одной из крупнейших судостроительных компаний мира, которая на протяжении нескольких лет несла крупные убытки, пока в мае 2016 года не объявила о банкротстве.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России президент страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.

В начале августа 2015 года Москва и Париж приняли решение о прекращении действия договора на строительство и поставку "Мистралей". В 2016 году власти Франции передали оба вертолетоносца в распоряжение ВМС Египта.