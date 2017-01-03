Нефть на первых торгах года подорожала до $57

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Первые после праздников торги нефтью на лондонской бирже ICE открылись ростом котировок.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,49%, до $57,10 за баррель.

Сырье дорожает на фоне новостей из Кувейта, который сократил объемы добычи на 130 тысяч баррелей ежесуточно, передает Bloomberg. Растет и количество активных буровых вышек в США, этот фактор также окажет влияние на котировки черного золота.

"Как только нефть вырастет до $60 за баррель, увеличение работающих буровых установок станет главным фактором, который сдержит дальнейший рост котировок", — приводит агентство слова аналитика сырьевых рынков Samsung Futures Inc. Хонг Сун Ки.