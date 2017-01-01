Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа прекратила торги "на полу"

МЕХИКО, 1 янв – РИА Новости. Нью-Йоркская товарно-сырьевая биржа (New York Merchantile Exchange — NYMEX) с нового года закрыла свою торговую площадку "на полу", что символизирует окончательную победу электронных торгов над традиционными.

Торги на бирже, которая позже получила название NYMEX, начались еще в 1872 году – тогда здесь продавали сыр и масло. Позже биржа перешла на торговлю другими товарами, а в 1983 году здесь начали торговать фьючерсами на нефть. Затем произошло слияние с Comex, специализировавшейся на металлах.

В 2006 году NYMEX начала торговлю в электронном виде, и с той минуты традиционные торги, которые велись по системе выкриков и жестов, были обречены. Спустя десять лет на них приходилось всего 0,3% от общего объема торгов по контрактам на энергосырье и металлы.

Ушли в прошлое и шум, крики, специально разработанные системы знаков "для своих" и даже потасовки в так называемых "ямах". Переход к электронным торгам, с одной стороны, делает работу бирж более эффективной и справедливой, с другой – безликой и не дающей прочувствовать "настроение рынков", считают опрошенные Wall Street Journal эксперты.