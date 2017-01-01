США грозят Евросоюзу возрождением "говяжьей войны"

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Власти США во главе с уходящим через три недели Бараком Обамой под занавес 2016 года не ограничились неудавшейся попыткой обострить отношения с РФ высылкой из США российских дипломатов, похоже, решив рассориться и со своим союзником — Евросоюзом.

"Говяжья война"

После длившейся почти два десятилетия битвы с ЕС на полях Всемирной торговой организации (ВТО) за доступ американской "гормональной" говядины на европейский рынок, США неожиданно отрыли "топор войны", преданный земле двухсторонних отношений еще в 2009 году.

По данным газеты Soir, администрация США обвинила европейцев в несоблюдении взятых на себя обязательств, пригрозив Евросоюзу восстановлением таможенных пошлин на европейские продукты, включая деликатесные сыр рокфор, трюфели и шоколад.

TTIP как панацея

В Белом доме до сих пор рассчитывали, что выполнять обязательства Европу обяжет подписание соглашения по трансатлантическому партнерству США-ЕС (TTIP), которое оказалось под вопросом после избрания президентом США Дональда Трампа. Он же, как известно, считает приоритетным заключение двухсторонних торговых пактов на национальном уровне.

Именно с учетом этого фактора нынешняя администрация в Вашингтоне хочет призвать Брюссель к переговорам с целью увеличения объема поставок на европейский рынок продукции американских производителей говядины.

История вопроса

ЕС еще в 1988 году установил запрет на ввоз из США мяса скота, при выращивании которого использовали гормон роста. В США до 95% говядины производится с применением гормональных добавок.

Соединенные Штаты в ответ в 1999 году ввели против ЕС санкции, одобренные ВТО, в виде дополнительных пошлин на ряд продуктов из стран ЕС. Брюссель пытался оспорить это решение, однако ВТО потребовала научных доказательств того, что "гормональная" говядина вредна для здоровья человека.

В соответствии с компромиссным решением, достигнутым сторонами в 2009 году, США сняли свои санкции, а ЕС в обмен согласился импортировать больше американского мяса высшего качества, но не отказался от вето на "гормональную" говядину. Европейцы убеждены, что остатки в мясе гормональных ветеринарных препаратов вредны для организма человека.

Претензии администрации Обамы

В торговом представительстве США в Брюсселе пояснили, что администрация Обамы недовольна, в частности тем, что несмотря на данные Вашингтону обещания, европейцы продолжают импортировать мясо главным образом из других стран-производителей, а не из США. При этом со ссылкой на доводы ВТО об отсутствии доказательств вредоносности "гормонального" мяса европейцев за океаном обвиняют в дискриминации американских животноводов.

Несмотря на принципиальность подхода, Европа все же была вынуждена сделать шаг назад, отменив с февраля 2013 года запрет на импорт из США говядины, промываемой в растворе молочной кислоты.

Как сообщал тогда информационный портал EurActiv, ЕС тем самым пошел на смягчение свои жестких требований к безопасности пищевых продуктов и соблюдению гигиены в процессе мясопроизводства, которые в США называли ненаучными.

Быть ли новой торговой войне с ЕС, станет ясно уже в ближайшее время. Однако большинство наблюдателей сходятся во мнении, что решение о целесообразности восстановления таможенных пошлин на импорт продуктов из ЕС будет уже принимать администрация не Обамы, а Трампа.