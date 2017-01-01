США грозят Евросоюзу возрождением "говяжьей войны"

БРЮССЕЛЬ, 1 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Власти США во главе с уходящим через три недели Бараком Обамой под занавес 2016 года не ограничились неудавшейся попыткой обострить отношения с РФ высылкой из США российских дипломатов, похоже, решив рассориться и со своим союзником — Евросоюзом.
"Говяжья война"
По данным газеты Soir, администрация США обвинила европейцев в несоблюдении взятых на себя обязательств, пригрозив Евросоюзу восстановлением таможенных пошлин на европейские продукты, включая деликатесные сыр рокфор, трюфели и шоколад.
TTIP как панацея
Именно с учетом этого фактора нынешняя администрация в Вашингтоне хочет призвать Брюссель к переговорам с целью увеличения объема поставок на европейский рынок продукции американских производителей говядины.
История вопроса
ЕС еще в 1988 году установил запрет на ввоз из США мяса скота, при выращивании которого использовали гормон роста. В США до 95% говядины производится с применением гормональных добавок.
В соответствии с компромиссным решением, достигнутым сторонами в 2009 году, США сняли свои санкции, а ЕС в обмен согласился импортировать больше американского мяса высшего качества, но не отказался от вето на "гормональную" говядину. Европейцы убеждены, что остатки в мясе гормональных ветеринарных препаратов вредны для организма человека.
Претензии администрации Обамы
В торговом представительстве США в Брюсселе пояснили, что администрация Обамы недовольна, в частности тем, что несмотря на данные Вашингтону обещания, европейцы продолжают импортировать мясо главным образом из других стран-производителей, а не из США. При этом со ссылкой на доводы ВТО об отсутствии доказательств вредоносности "гормонального" мяса европейцев за океаном обвиняют в дискриминации американских животноводов.
Как сообщал тогда информационный портал EurActiv, ЕС тем самым пошел на смягчение свои жестких требований к безопасности пищевых продуктов и соблюдению гигиены в процессе мясопроизводства, которые в США называли ненаучными.
Быть ли новой торговой войне с ЕС, станет ясно уже в ближайшее время. Однако большинство наблюдателей сходятся во мнении, что решение о целесообразности восстановления таможенных пошлин на импорт продуктов из ЕС будет уже принимать администрация не Обамы, а Трампа.