В Молдавии с первого января увеличиваются налоги: аграрии недовольны

КИШИНЕВ, 1 янв – РИА Новости. С 1 января 2017 года в Молдавии вступает в силу новая налогово-бюджетная политика, которая предусматривает повышение сборов, в том числе для сельхозпроизводителей республики.
Кроме того, возрастет с 2% до 3% налог на доход физлиц с поставок экономическим агентам растениеводческой и садоводческой продукции в натуральном виде, включая орехи и продукты, полученные из орехов, а также животноводческой продукции в натуральном виде, за исключением натурального молока. Такие меры, как ожидают в Минфине Молдавии, принесут в бюджет 4,2 миллиона леев.
Последствия для агросектора
Комментируя положения новой налоговой политики, председатель ассоциации сельхозпроизводителей UniAgroProtect Молдавии Александр Слусарь в комментарии РИА Новости заявил, что любое повышение налогов бьет по сельхозпроизводителям.
По его словам, аграрии ограничены в том, чтобы повышать цены на продукцию, так как уровень конкуренции очень высок, а ценовая политика зависит не столько от сельхозпроизводителей, сколько от региональных игроков.
"Это очередной удар по аграриям. Мы неоднократно в течение 10 лет призывали власть снять с аграриев уплату акцизов. Это большая проблема. Необходимо найти механизм компенсации акцизов для аграриев", — сказал собеседник.
По его словам, вторая проблема, возможно, не такая значимая, но все-таки она бьет по мелким фермерам. "Учитывая уровень бедности в Молдавии, даже такое, казалось бы, несущественное увеличение налога бьет по гражданам. Даже 1% имеет серьезное значение для агросектора", — добавил Слусарь.
Субсидии по минимуму
"В то время, как все страны ушли вперед, мы топчемся на месте. Ни в одной стране сельскохозяйственный сектор не брошен на произвол. Формула "Мы вам не будем мешать" не работает в агросекторе. В Румынии еще пять лет назад аграрии получали по 100 евро на гектар", — сказал собеседник.
Он отметил, что средняя субсидия в том же Евросоюзе составляет 350 евро на гектар. "Во многих странах развита система государственных закупок, то есть государство в случае переизбытка покупает часть продукции, чтобы фермеры не несли убытки. Там действуют системы льгот, там дешевые кредиты. С каждым годом мы отстаем, и не только от развитых стран, но даже от стран-соседок", — отметил Слусарь.
Бросать земли
Молдавские аграрии готовы бросить земли, если власти не обратят внимание на их проблемы и не начнут оказывать поддержку. После заморозков весной этого года садоводы до сих пор не получили компенсацию.
Она рассказала, что многие аграрии задумываются над тем, чтобы уехать на заработки. "Не знаю, во что превращается Молдавия из аграрной страны. В Окнице мало кто из сельхозпроизводителей бросал сады и уезжал на заработки, а сейчас стало совсем сложно. Люди ищут, где можно хоть как-то заработать", — отметила Янчук.
Аграрии устали от протестов
Молдавские сельхозпроизводители проводили многочисленные протесты еще в 2014 году, когда власти подписали соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает также договор о свободной торговле. Из-за этого договора фермеры потеряли право на беспошлинные поставки продукции в Россию. Фермеры из северных районов республики потребовали от Кишинева пересмотреть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также высказались за поиск решений по возобновлению экспорта товаров в Россию.
Сейчас аграрии сомневаются в целесообразности протестных акций, так как не только не видят в них смысла, но и опасаются, что за этим могут последовать санкции со стороны местных органов власти.