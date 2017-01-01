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Экономика

В Молдавии с первого января увеличиваются налоги: аграрии недовольны

03:5301.01.2017
(обновлено: 03:55 01.01.2017)
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Fotolia/ melanie_10

КИШИНЕВ, 1 янв – РИА Новости. С 1 января 2017 года в Молдавии вступает в силу новая налогово-бюджетная политика, которая предусматривает повышение сборов, в том числе для сельхозпроизводителей республики.

Здание Газпрома в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Так, повышаются на 12% акцизы на нефтепродукты. Согласно тексту пояснительной записке к закону, повышаются "акцизы на нефтепродукты в контексте их постепенной корректировки в соответствии с директивами ЕС (номинальный рост ВВП — 9%)". За счет этой меры, как полагают в Минфине, в бюджет поступит 132,9 миллиона леев.

Кроме того, возрастет с 2% до 3% налог на доход физлиц с поставок экономическим агентам растениеводческой и садоводческой продукции в натуральном виде, включая орехи и продукты, полученные из орехов, а также животноводческой продукции в натуральном виде, за исключением натурального молока. Такие меры, как ожидают в Минфине Молдавии, принесут в бюджет 4,2 миллиона леев.

Последствия для агросектора

Комментируя положения новой налоговой политики, председатель ассоциации сельхозпроизводителей UniAgroProtect Молдавии Александр Слусарь в комментарии РИА Новости заявил, что любое повышение налогов бьет по сельхозпроизводителям.

Избранный президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
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"Во всех странах акцизы на топливо возвращаются сельхозпроизводителям. У нас этого не происходит, поэтому любое повышение акцизов автоматически переходит на плечи аграриев. Такие меры не позволяют производителям увеличить цены на конечную продукцию, а лишь увеличивают их затраты", — отметил Слусарь.

По его словам, аграрии ограничены в том, чтобы повышать цены на продукцию, так как уровень конкуренции очень высок, а ценовая политика зависит не столько от сельхозпроизводителей, сколько от региональных игроков.

"Это очередной удар по аграриям. Мы неоднократно в течение 10 лет призывали власть снять с аграриев уплату акцизов. Это большая проблема. Необходимо найти механизм компенсации акцизов для аграриев", — сказал собеседник.

По его словам, вторая проблема, возможно, не такая значимая, но все-таки она бьет по мелким фермерам. "Учитывая уровень бедности в Молдавии, даже такое, казалось бы, несущественное увеличение налога бьет по гражданам. Даже 1% имеет серьезное значение для агросектора", — добавил Слусарь.

Субсидии по минимуму

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© Sputnik/ Родион Прока
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По словам Слусаря, в других странах ежегодно увеличивается размер субсидий, тогда как в Молдавии поддержка для сельхозпроизводителей остается мизерной, практически не меняясь.

"В то время, как все страны ушли вперед, мы топчемся на месте. Ни в одной стране сельскохозяйственный сектор не брошен на произвол. Формула "Мы вам не будем мешать" не работает в агросекторе. В Румынии еще пять лет назад аграрии получали по 100 евро на гектар", — сказал собеседник.

Он отметил, что средняя субсидия в том же Евросоюзе составляет 350 евро на гектар. "Во многих странах развита система государственных закупок, то есть государство в случае переизбытка покупает часть продукции, чтобы фермеры не несли убытки. Там действуют системы льгот, там дешевые кредиты. С каждым годом мы отстаем, и не только от развитых стран, но даже от стран-соседок", — отметил Слусарь.

Вид на одну из улиц Кишинева, Молдавия. Архивное фото
© Flickr/ Kamen Tabakov
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По его словам, в Молдавии не применяется система выдачи субсидий на гектар. "Субсидии в Молдавии имеют инвестиционную направленность. Это еще одна проблема. Если пересчитать их, выходит, что на каждый гектар выделяется по 30 евро. Субсидии получают 4-5 тысяч фермеров… Проблем у отечественного агросектора очень много", — добавил собеседник.

Бросать земли

Молдавские аграрии готовы бросить земли, если власти не обратят внимание на их проблемы и не начнут оказывать поддержку. После заморозков весной этого года садоводы до сих пор не получили компенсацию.

Здание Дома советов в Тирасполе, Молдавия. Архивное фото
© Flickr/ texx1978
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"Многие аграрии задумываются над тем, чтобы бросать сады. По сравнению с прошедшим десятилетием существенно увеличилось количество необрабатываемой земли. Невыгодно сейчас этим заниматься, так как яблоки из года в год только дешевеют", — заявила РИА Новости садовод из Окницкого района Наталья Янчук.

Она рассказала, что многие аграрии задумываются над тем, чтобы уехать на заработки. "Не знаю, во что превращается Молдавия из аграрной страны. В Окнице мало кто из сельхозпроизводителей бросал сады и уезжал на заработки, а сейчас стало совсем сложно. Люди ищут, где можно хоть как-то заработать", — отметила Янчук.

Аграрии устали от протестов

Молдавские сельхозпроизводители проводили многочисленные протесты еще в 2014 году, когда власти подписали соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает также договор о свободной торговле. Из-за этого договора фермеры потеряли право на беспошлинные поставки продукции в Россию. Фермеры из северных районов республики потребовали от Кишинева пересмотреть соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, а также высказались за поиск решений по возобновлению экспорта товаров в Россию.

Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан. Архивное фото
© AP Photo/ Thierry Charlier
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Весной 2015 года молдавские сельхозпроизводители дважды выходили на масштабные акции протеста в связи с тяжелой ситуацией в аграрном секторе. Забастовки сопровождались выводом спецтехники на трассы национального значения. Аграрии требовали предпринять срочные меры по увеличению размера фонда субсидирования, выплатить компенсации всем производителям яблок, отправившим свою продукцию на переработку в 2014 году, решить вопрос с подорожанием топлива. Они также выступали за деблокирование кредитного процесса в сельском хозяйстве. В сентябре фермеры также провели несколько протестных акций.

Сейчас аграрии сомневаются в целесообразности протестных акций, так как не только не видят в них смысла, но и опасаются, что за этим могут последовать санкции со стороны местных органов власти.

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