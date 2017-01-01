Зарплаты руководителей госучреждений будут зависеть от выплат работникам

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января 2017 года устанавливаются предельные размеры соотношения между среднемесячной заработной платой руководителей и среднемесячной заработной платой работников государственных учреждений и предприятий.
В ведомстве уточнили, что нововведение будет касаться государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий, государственных внебюджетных фондов РФ и территориальных фондов обязательного медицинского страхования.
Как уточнили в минтруда, предельные размеры соотношений для работников устанавливаются по федеральным организациям – Правительством РФ, по организациям субъектов РФ и муниципальным организациям – нормативными правовыми актами соответственно субъектов РФ и органов местного самоуправления. В соответствии с законом, информацию о среднемесячной заработной плате работников необходимо размещать на официальных сайтах учредителя или на официальных сайтах этих организаций.
Закон предусматривает ответственность руководителя за несоблюдение предельного соотношения заработных плат заместителей руководителя и главных бухгалтеров и зарплаты работников организаций. Данное нарушение включено в основания прекращения трудового договора с руководителем организации.