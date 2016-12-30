Эксперт предостерег Россию от продажи гособлигаций США в ответ на санкции

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Продажа казначейских облигаций США из резервов России не стала бы эффективным ответом на санкции этой страны, ситуация гораздо более сложная и многоплановая, а вложения РФ в эти бумаги относительно малы, полагает советник Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников.

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США в четверг ввели в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ санкции, обвинив их во "вмешательстве в выборы", и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых Обама назвал "работниками российской разведки". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически не согласна с беспочвенными обвинениями США в адрес Москвы. На санкции Вашингтона, по его словам, будет дан адекватный ответ в направлении, определенном главой государства.

После этого в экспертном сообществе прозвучало мнение, что эффективным ответом на санкции могла бы стать распродажа американских гособлигаций из резервов РФ.

"Мне непонятен такой рецепт. Что касается операций нашего Центрального банка с US Treasuries, они идут в штатном режиме, в зависимости от той ситуации, которая складывается на рынке. Мы в этом году сократили свою позицию в этих бумагах, в связи с тем, что возникла такая рыночная конъюнктура", — сказал Масленников РИА Новости.

Он обратил внимание на Китай, который является одним из крупнейших держателей US Treasuries. "Они спокойно и разумно держат эти бумаги и проводят операции тогда, когда им выгодно. Им была необходима дополнительная ликвидность для подкачки экономики – они продали в течение года на 300 миллиардов, сейчас они их держат, потому что сейчас такой задачи нет", — заметил он. "Центральный банк любой страны в операциях с этими бумагами исходит из своих собственных интересов и представлений. Я не думаю, что этот рецепт реализуемый. Ситуация гораздо более объемная и многоплановая", — подчеркнул Масленников.

"Упование на то, что мы взяли, враз продали и нанесли кому-то ущерб, … боюсь, что с теми объемами, которыми располагает Россия в этих бумагах, ФРС просто не слишком их заметит. У нее на балансе 4,5 триллиона", — заключил он. В октябре 2016 года объем вложений РФ в бумаги составлял 74,6 миллиарда долларов.