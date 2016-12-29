Экспорт кукурузы из России в Японию вырос почти в 18 раз

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Экспорт российской кукурузы в Японию с начала 2016-2017 сельскохозяйственного года (с июля 2016 года) вырос в 17,5 раз, до 227,2 тысячи тонн, сообщается на сайте Россельхознадзора.

"С начала 2016-2017 сельскохозяйственного года Япония импортировала 227,2 тысячи тонн российской кукурузы, что в 17,5 раз превышает показатель всего 2015-2016 сельскохозяйственного года — 13 тысяч тонн", — говорится в сообщении.

Кроме того, Япония за период с июля по декабрь 2016 года импортировала из РФ 5,6 тысячи тонн пшеницы и 12,6 тысячи тонн ячменя.

Отмечается, что Япония является одним из крупнейших импортеров зерновой продукции в мире. Прогноз импорта зерна более 22 миллионов тонн, что составляет 40% от прогноза импорта всех государств Восточной Азии — в 55 миллионов тонн.

В 2015-2016 сельхозгоду из РФ было экспортировано 9,8 тысячи тонн пшеницы, 13 тысяч тонн кукурузы и 43,8 тысячи тонн ячменя.

Весной глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявлял, что Россия готова наращивать объемы поставок сельхозпродукции в Японию, в частности, поставок пшеницы, кукурузы и мяса. Ткачев также отметил большой потенциал в увеличении двусторонней торговли сельхозпродукцией между странами.