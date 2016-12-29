"Аэроэкспресс" перенес запуск двухэтажных вагонов на 2017 год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные перевозки пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, переносит на 2017 год запуск двухэтажных вагонов из-за сроков сертификации, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящий момент продолжается сертификация двухэтажных поездов "Аэроэкспресс". Пять поездов из одиннадцати уже находятся в России и проходят испытания. Запуск новых поездов перенесен на 2017 год. Данная задержка не отразится на исполнении контракта со стороны Stadler", — сообщили в "Аэроэкспрессе" в четверг.
Stadler ранее не поставлял поезда для эксплуатации в России.
"Аэроэкспресс" осуществляет железнодорожные перевозки пассажиров между столицей и аэропортами Московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.