"Аэроэкспресс" перенес запуск двухэтажных вагонов на 2017 год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Компания "Аэроэкспресс", осуществляющая железнодорожные перевозки пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, переносит на 2017 год запуск двухэтажных вагонов из-за сроков сертификации, сообщили РИА Новости в компании.

"Аэроэкспресс" всего закупит у швейцарского Stadler 62 двухэтажных вагона на сумму 183,9 миллиона евро и планировал запустить первый поезд в декабре 2016 года в аэропорт "Домодедово".

"В настоящий момент продолжается сертификация двухэтажных поездов "Аэроэкспресс". Пять поездов из одиннадцати уже находятся в России и проходят испытания. Запуск новых поездов перенесен на 2017 год. Данная задержка не отразится на исполнении контракта со стороны Stadler", — сообщили в "Аэроэкспрессе" в четверг.

Stadler ранее не поставлял поезда для эксплуатации в России.

"Так как это уникальный подвижной состав, никогда прежде не эксплуатировавшийся на территории РФ, процедура сертификации заняла больше времени, чем планировалось изначально. Безопасность и комфорт пассажиров — приоритетные направления деятельности "Аэроэкспресса", поэтому перед запуском новые поезда пройдут все необходимые проверки", — пояснили в "Аэроэкспрессе".

"Аэроэкспресс" осуществляет железнодорожные перевозки пассажиров между столицей и аэропортами Московского авиационного узла — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Структуре "ТрансГрупп" — ООО "Дельта-транс-инвест" — принадлежит 45,84% "Аэроэкспресса", РЖД — 25%, бизнесменам Андрею Бокареву и Искандеру Махмудову — 7,5% и 17,5% соответственно, гендиректору "Аэроэкспресса" Алексею Криворучко — 4,16%.