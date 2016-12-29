Грузия и "Газпром" не пришли к согласию по транзиту газа в Армению

ТБИЛИСИ, 29 дек — РИА Новости. Грузия и "Газпром" не смогли договориться о новых условиях транзита газа в Армению, передает в четверг агентство Sputnik Грузия.

Как заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе по результатам очередного раунда переговоров с "Газпром экспортом" и "Интер РАО", прошедшего в Минске 23-24 декабря, ведется работа над тем, чтобы с 1 января было заключено новое соглашение, по которому стороны либо перейдут на финансовую оплату за транзит, либо сохранят прежние условия сделки. Также необходимо определиться, сможет ли грузинская сторона получить дополнительные объемы газа.

"Окончательного соглашения по вопросам транзита российского газа в Армению через Грузию грузинская сторона и "Газпром" пока не достигли и переговоры будут продолжены", — сообщает агентство со ссылкой на Каладзе.

Как отметил Каладзе, позиция Грузии заключается в том, что в случае перехода на финансовую выплату за транзит газа, Грузия должна получить аналогичную выгоду, выраженную в денежном эквиваленте.

Основным импортером газа в Грузию является Азербайджан, однако из России Грузия получает 10% от поставок российского газа в Армению в качестве платы за его транзит. Российский газ страна не закупает с 2007 года. В марте 2016 года грузинская сторона и "Газпром" после длительных переговоров оформили новое соглашение, согласно которому Грузия будет продолжать получать 10% от поставок российского газа в Армению.

Каладзе ранее говорил, что "Газпром" хотел бы выплачивать Грузии денежную компенсацию за транзит, и что стороны обсуждают вопрос получения Грузией дополнительных объемов газа из-за возросшего дефицита "голубого топлива" в стране. Договор между сторонами обновляется ежегодно.

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