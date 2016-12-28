Белоруссия обещает ввести калийный комбинат в Туркмении до 31 марта

МИНСК, 28 дек — РИА Новости, Нина Гурина. Белорусская сторона планирует сдать в эксплуатацию Гарлыкский горно-обогатительный комбинат до 31 марта 2017 года, сообщила в среду пресс-служба МИД Белоруссии.

Как говорится в сообщении, эта тема обсуждалась во время встречи посла Белоруссии в Туркмении Олега Табанюхова с заместителем председателя кабинета министров этой страны, сопредседателем межправительственной белорусско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству Батыром Эрешовым.

"В ходе встречи посол Белоруссии подчеркнул, что белорусская сторона предпринимает все возможные усилия для сдачи Гарлыкского горно-обогатительного комбината до 31 марта 2017 года", — отмечается там.

Ранее в декабре на заседании туркменского правительства было озвучено недовольство работой белорусского ОАО "Белгорхимпром" по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината. До этого Туркмения предъявляла претензии по поводу отставания сроков строительства по отдельным объектам ГОКа, а в Минске выражали обеспокоенность несоблюдением туркменской стороной своих обязательств по реализации проекта строительства.

Однако позже вице-премьер Белоруссии Анатолий Калинин заявил, что Гарлыкский горно-обогатительный комбинат будет введен в эксплуатацию в срок — к марту 2017 года. В ноябре было решено, что для строительства комбината "Беларусбанк" выдаст ОАО "Белгорхимпром" кредит в сумме 25 миллионов долларов на срок не более 1 года под 8% годовых.

Соглашение о строительстве в Туркменистане "под ключ" "Белгорхимпромом" ГОКа по производству 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год, было подписано в 2009 году. Стоимость комбината — 1 миллиард долларов. Первоначально комбинат должен был быть сдан в 2015 году.