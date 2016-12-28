В Севастополе за 600 млн рублей построят мусороперерабатывающий завод

МОСКВА, 29 дек — РИА Недвижимость. Мусороперерабатывающий завод за 600 миллионов рублей планируется построить в Севастополе, говорится в сообщении Минстроя РФ.

"Севастополь утвердил территориальную схему обращения с отходами, которой предусмотрено не только модернизация полигона, но и строительство мусороперерабатывающего завода. Прогнозируемый объём инвестиций составляет порядка 600 миллионов рублей, глубина переработки отходов должна составить не менее 40%", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что ранее из федерального бюджета было выделено 47 миллиардов рублей на строительство современного полигона, первая очередь которого уже запущена в эксплуатацию.

Севастополь готов перейти на новую систему обращения с отходами в следующем году — регион утвердил территориальную схему обращения с отходами и готовится к проведению торгов на выбор регионального оператора, говорится в сообщении.