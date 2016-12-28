В Банке России надеются, что новый механизм санации заработает к осени

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Центробанк РФ рассчитывает, что новый механизм санации банков, предусматривающий отказ от кредитной схемы финансирования в пользу участия в капитале, заработает уже со второй половины 2017 года, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Она пояснила, что ЦБ еще летом предложил новый механизм санации, в основе которого — отказ от кредитной схемы финансирования, когда регулятор дает санатору льготный кредит, а тот потом возвращает его в течение определенного достаточно длительного времени, как правило больше 10 лет, и постепенно восстанавливает банк.
"Мы предлагаем отказаться от этой схемы в пользу схемы участия в капитале, считаем это очень важным, потому, что во-первых на рынке уже будет сразу оздоровленный банк, а не тот банк, который в течение 10 лет будет восстанавливать свою платежеспособность, второе — эта схема более дешевая, если говорить о деньгах, более прозрачная, на наш взгляд, и будет находиться под контролем Центрального банка и мы сможем влиять на эффективность санации", — объяснила глава регулятора.