Набиуллина рассказала о перспективах приватизации банков

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Приватизация госбанков может сказаться на доверии их клиентов, поэтому вопрос о продаже государственных долей в этих кредитных организациях можно ставить по мере оздоровления всей банковской системы и роста доверия вкладчиков к банкам вне зависимости от формы собственности, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В принципе, к приватизации (банков – ред.) отношусь хорошо. Хотя, на мой взгляд, приватизация не самоцель, приватизация — это способ повысить эффективность, в конечном счете. Надо принимать решения о приватизации, исходя из того, что она дает — повышает она эффективность или не повышает", — заявила Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24".

В случае с крупными госбанками, по ее мнению, нужно учитывать, как приватизация может повлиять на доверие клиентов. ЦБ, по ее словам, проводил социологические опросы, которые показали, что доверие ко многим банкам связано с государственным участием в них.

"Я думаю, что по мере того, как банковская система будет в целом оздоравливаться, а люди будут доверять вне зависимости от форм собственности, — потому что мы сейчас видим, что они, к сожалению, иногда больше доверяют тем банкам, где есть государственная собственность, — после этого можно будет ставить вопрос о приватизации банков. Но не раньше", — заявила глава ЦБ.

В 2017 году может быть приватизирован пакет ВТБ в 10,9% минус 1 акция. Бюджет РФ может получить от сделки 95,5 миллиарда рублей, сообщалось в материалах к проекту бюджета. Глава ВТБ Андрей Костин, однако, считает продажу в условиях санкций не лучшим вариантом. В декабре он сообщил, что банк направил в Минфин предложение выкупить у министерства облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму, эквивалентную запланированным доходам от приватизации.

Приватизировать Сбербанк власти РФ пока не будут, говорил в ноябре глава Минфина РФ Антон Силуанов.