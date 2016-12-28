Набиуллина рассказала о перспективах приватизации банков

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Приватизация госбанков может сказаться на доверии их клиентов, поэтому вопрос о продаже государственных долей в этих кредитных организациях можно ставить по мере оздоровления всей банковской системы и роста доверия вкладчиков к банкам вне зависимости от формы собственности, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
В случае с крупными госбанками, по ее мнению, нужно учитывать, как приватизация может повлиять на доверие клиентов. ЦБ, по ее словам, проводил социологические опросы, которые показали, что доверие ко многим банкам связано с государственным участием в них.
"Я думаю, что по мере того, как банковская система будет в целом оздоравливаться, а люди будут доверять вне зависимости от форм собственности, — потому что мы сейчас видим, что они, к сожалению, иногда больше доверяют тем банкам, где есть государственная собственность, — после этого можно будет ставить вопрос о приватизации банков. Но не раньше", — заявила глава ЦБ.
Приватизировать Сбербанк власти РФ пока не будут, говорил в ноябре глава Минфина РФ Антон Силуанов.