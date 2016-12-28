Донской рассказал, в какую сумму обойдется реализация Года экологии-2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. План проведения Года экологии-2017 предусматривает реализацию 600 мероприятий на сумму около 350 миллиардов рублей, сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"До середины этого года правительством был утвержден план проведения Года экологии, куда вошло около 600 мероприятий на различных уровнях. Мы как раз сейчас активно готовимся к реализации этих мероприятий. Все эти мероприятия в целом нами оцениваются в сумму около 350 миллиардов рублей", — сказал он.

Большую часть этих средств составят внебюджетные деньги, поскольку в плане прописаны мероприятия по модернизации частных компаний, предприятий. Кроме того, речь идет и о финансировании плана со стороны регионов, которые будут проводить совместно с инвесторами мероприятия, связанные с оборотом отходов, организацией всей системы отходов.

"Как раз в 2017 году – несмотря на то, что мы немножко сдвинули сроки по началу реализации этой реформы, – все равно ряд регионов готов и уже начнет реализовывать эту схему", — подчеркнул Донской.

"Плюс ко всему, у нас стоит задача принятия в следующем году соответствующих решений Правительства по созданию новых особо охраняемых природных территорий – национальные парки, заповедники. Для этого как раз в этом году были проведены все необходимые мероприятия. На вопросах, связанных с лесовосстановлением, с водоочисткой, в следующем году мы тоже делаем акцент", — добавил Донской.

Он отметил, что весь план по Году экологии разбит на восемь крупных блоков. Сюда входят Байкал, крупные проекты, связанные с дикой природой, реинтродукцией животных, восстановлением краснокнижных животных.