Греф не ожидает повторения историй, аналогичных "Мечелу"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает маловероятным, что в 2017 году повторится история, аналогичная "Мечелу", заявил глава банка в интервью газете "Ведомости".

"У банкиров не принято зарекаться, что аналогичных историй не будет, но шансы, что она повторится в 2017 году, если все пойдет, как мы планируем, очень невелики. Основные объемы резервов по "Мечелу" были сформированы в период 2014-2015 годов. В этом году по договоренностям с "Мечелом" задолженность была частично урегулирована с последующим высвобождением резерва. В целом стоимость риска в 2017 году на фоне улучшающейся макроэкономики будет снижаться", — заявил Греф.

Кроме того, Греф отметил, что 2017 год для банковского сектора должен быть лучше, чем предыдущий.

"Этот год был годом стагнации корпоративного кредитования, в следующем году мы надеемся на рост в 5-7%. В целом 2017 год для банковского сектора должен быть существенно лучше предыдущего", — добавил он.

"Мечел" — одна из самых закредитованных металлургических компаний РФ. Сбербанк — один из трех крупнейших кредиторов "Мечела". В конце мая акционеры "Мечела" одобрили сделки с банками-кредиторами по реструктуризации задолженности на 5,1 миллиарда долларов. Задолженность компании перед крупнейшими кредиторами — Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ — составляла 1,267 миллиарда долларов, 1,793 миллиарда долларов и 1,068 миллиарда долларов соответственно.