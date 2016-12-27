Инвесторы свободного порта на Камчатке вложат средства в развитие региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Десять проектов с общим объемом инвестиций более 2,5 миллиарда рублей будут реализованы в рамках режима свободного порта на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
"Проекты разные: от небольших проектов объемом 20 миллионов рублей в сфере бытового обслуживания до проектов объемом 700 миллионов рублей по созданию порт-хаба по комплексному обслуживанию рефрижераторных и сухих контейнерных грузов", — приводит пресс-служба слова Галушки.
Отмечается, что еще два проекта с общим объемом инвестиций почти 1 миллиард рублей наблюдательный совет утвердил ранее. Это проекты по строительству гостиницы на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском и по созданию этнографической деревни в центре столицы Камчатки.
Наблюдательный совет свободного порта Владивосток в Камчатском крае создан по поручению полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе – заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. Возглавляет комиссию Галушка, заместитель председателя комиссии — Илюхин.