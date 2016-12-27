Инвесторы свободного порта на Камчатке вложат средства в развитие региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек – РИА Новости. Десять проектов с общим объемом инвестиций более 2,5 миллиарда рублей будут реализованы в рамках режима свободного порта на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

На заседании наблюдательного совета свободного порта в Камчатском крае, которое прошло под председательством министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, были одобрены восемь новых проектов общей стоимостью более 1,7 миллиарда рублей.

"Проекты разные: от небольших проектов объемом 20 миллионов рублей в сфере бытового обслуживания до проектов объемом 700 миллионов рублей по созданию порт-хаба по комплексному обслуживанию рефрижераторных и сухих контейнерных грузов", — приводит пресс-служба слова Галушки.

Отмечается, что еще два проекта с общим объемом инвестиций почти 1 миллиард рублей наблюдательный совет утвердил ранее. Это проекты по строительству гостиницы на улице Ленинградская в Петропавловске-Камчатском и по созданию этнографической деревни в центре столицы Камчатки.

"Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что механизм свободного порта на Камчатке работает. Меры поддержки, предусмотренные в рамках этого режима, востребованы у бизнеса. Заявки от предпринимателей продолжают поступать. Появляются новые инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие региона. Мы со своей стороны готовы оказать представителям делового сообщества всю возможную помощь в реализации проектов", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Наблюдательный совет свободного порта Владивосток в Камчатском крае создан по поручению полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе – заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. Возглавляет комиссию Галушка, заместитель председателя комиссии — Илюхин.