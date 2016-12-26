Nordgold не участвует в аукционе на разработку месторождения Сухой Лог

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Nordgold принял решение не участвовать в аукционе на право получения лицензии на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области, следует из сообщения компании.

"Nordgold изучил условия аукциона на Сухой Лог и принял решение в нем не участвовать", — сказал представитель Nordgold.

Глава Минприроды Сергей Донской сообщил в понедельник, что заявки на Сухой Лог пока подали две компании — "СЛ Золото" (СП "Ростеха" и "Полюса") и "Золото Бодайбо". Залог в размере 8,5 миллиарда рублей от каждой компании должен поступить в бюджет в первой половине января. Аукцион по крупнейшему в РФ золоторудному месторождению назначен на 26 января. Прием заявок продлится до 28 декабря.

Учредителями "СЛ Золото" стали АО "Полюс", входящее в ПАО "Полюс", и структура "Ростеха" РТ-ГР. "Полюсу" принадлежит 51% в СП, "Ростеху" — 49%. Ранее СМИ сообщали, что "Золото Бодайбо" создали Ибрагим Паланкоев, которого связывают с Сулейманом Керимовым, и структура ВТБ.

Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению ранее заявляли "Полюс", ГК "Ростех", Polymetal, Nordgold, Kinross, "Высочайший".