Дворкович: между РФ и Белоруссией все еще есть разногласия по цене на газ

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Разногласия по цене на газ между Россией и Белоруссией пока сохраняются: РФ настаивает на соблюдении контрактной цены на газ, тогда как белорусские партнеры считают, что цена должна быть ниже, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, курирующий ТЭК.

"Пока есть разногласия: белорусские партнеры интерпретируют определенные нормы соглашения (о переходе на общий рынок газа — ред.) таким образом, что цены на газ должны быть ниже, чем записано в контракте. Мы не согласны и настаиваем на полном исполнении контракта",- сказал Дворкович в интервью газете "Ведомости".

Ранее в декабре он сообщил, что российское правительство получило и обсуждает предложения Белоруссии по газовому вопросу. При этом он отметил, что Россия все еще ожидает оплаты долга. Он составляет 281 миллион долларов и образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленный газ, считая контрактную цену несправедливой. В октябре стороны объявляли о достижении компромисса. Согласно заявлениям Минска, Москва оставляет цену на газ на прежнем уровне, но предоставит некую межбюджетную компенсацию.

По словам вице-премьера, отношения с Белоруссией в части поставок газа и нефти строятся непросто. "Но их надо рассматривать в более широком контексте, а не только в части споров относительно контрактных цен и условий поставок. Мы живем в Союзном государстве, у нас формируются элементы Евразийского экономического союза, в том числе лидеры стран подписали соглашения о переходе в 2019 году а общий рынок электроэнергии, в 2025 году – на общий рынок газа. Мы обсуждаем будущее, а не какой-то один период", — отметил он.

По словам Дворковича, дискуссия идет не только о 2017 годе, но и о том, что будет дальше. "Потому что для наших друзей важно понимание этого долгосрочного периода. Но оно зависит в том числе от того, что будет происходить на нашем внутреннем рынке газа. Это тоже предмет серьезного обсуждения, которое мы ведем с нефтегазовыми компаниями. Если примем решение о более свободных условиях ценообразования на рынке газа, то надо будет менять межправительственное соглашение, так как в нем содержится привязка к регулируемым ценам",- сказал он.

Российская сторона всегда заявляла, что будет постепенно отказываться от экспортных пошлин на нефть, напомнил вице-премьер. "Но когда это произойдет, мы не знаем. А так как этих пошлин нет во взаимоотношениях с Белоруссией, то их наличие для других стран белорусской стороне в плюс, и они опасаются быстрых изменений. Будем исходить из собственных национальных интересов, которые во многих вещах совпадают с интересами наших общих интеграционных формирований с другими странами, в том числе и с Белоруссией", — сказал Дворкович.