Лидеры ЕврАзЭС приняли документы по "цифровой трансформации экономик"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Лидеры ЕврАзЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета приняли ряд документов по углублению интеграции и формированию "цифровой повестки Евразийского союза", заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕврАзЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В понедельник лидеры ЕврАзЭС, включая Киргизию, подписали Таможенный кодекс.

"Приняты концептуальные документы по углублению интеграции. В частности, главы государств одобрили заявление относительно формирования цифровой повестки Евразийского союза", — заявил Саркисян журналистам.

Он отметил, что "это новое направление цифровой трансформации наших экономик".

"Мы убеждены, что для модернизации наших экономик это очень важное заявление. И мы будем с нашими коллегами обсуждать, какими этапами, какими программами и проектами мы будем реализовывать цифровую повестку Евразийского союза", — пояснил он.