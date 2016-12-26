Глава ОП Крыма предложил запретить разработку карьеров на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил придать крымскому полуострову статус территории экологического и рекреационного развития, который подразумевает запрет на разработку карьеров.
По его словам, общественная палата уже несколько раз предотвращала строительство карьеров на территории республики.
"Конечно, нам строительные материалы нужны, конечно, они подорожали, но с учетом того, что скоро будет построен Керченский мост, то я думаю, что этот вопрос будет решен", — подчеркнул Иоффе.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.
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