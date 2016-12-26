Глава ОП Крыма предложил запретить разработку карьеров на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил придать крымскому полуострову статус территории экологического и рекреационного развития, который подразумевает запрет на разработку карьеров.

"Мы обратились к нашим депутатам из Государственной думы с просьбой подумать над тем, чтобы объявить территорию крымского полуострова территорией экологического и рекреационного развития, и тогда у нас автоматически будет запрещено устраивать карьеры для добычи строительных материалов и все, что с этим связано", — сказал Иоффе на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, общественная палата уже несколько раз предотвращала строительство карьеров на территории республики.

"Конечно, нам строительные материалы нужны, конечно, они подорожали, но с учетом того, что скоро будет построен Керченский мост, то я думаю, что этот вопрос будет решен", — подчеркнул Иоффе.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

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