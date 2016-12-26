Минэнерго ожидает небольшого роста экспорта нефти в 2017 году

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм. Минэнерго ждет небольшого роста экспорта нефти из РФ в 2017 году, сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов.

"Условно 253,5 (миллиона тонн нефти планируется направить на экспорт из России – ред.) в этом году, что на 4,8% выше, чем в 2015 году. В 2017 у нас будет небольшой плюс к этому. Пропускные позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений (об ограничении добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК – ред.)", — сказал Молодцов.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.