Кредиты на сельхозработы к 22 декабря выросли на 31,8 процента

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Объем кредитов, выданных российскими банками на проведение сезонных полевых работ текущего года, по состоянию на 22 декабря увеличился на 31,8% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2015 года — до 330,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
В частности, Россельхозбанк, который является основным кредитором российского АПК, увеличил кредитование аграриев на 39,1% — до 247,85 миллиарда рублей. Объем кредитов, выданных Сбербанком, вырос на 13,9%, до 82,35 миллиарда рублей.
Минсельхоз РФ ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По данным министерства, стоимость посевной в 2016 году составляет 327 миллиардов рублей, из них почти 190 миллиардов рублей — кредитные ресурсы.
В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано 262,72 миллиарда рублей кредитов. В частности, Россельхозбанк предоставил аграриям кредиты на 189,92 миллиарда рублей, Сбербанк — на 72,8 миллиарда рублей.