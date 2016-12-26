Кредиты на сельхозработы к 22 декабря выросли на 31,8 процента

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Объем кредитов, выданных российскими банками на проведение сезонных полевых работ текущего года, по состоянию на 22 декабря увеличился на 31,8% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2015 года — до 330,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 22 декабря 2016 года общий объем выданных кредитных ресурсов на проведение сезонных полевых работ вырос до 330,2 миллиарда рублей, что на 31,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

В частности, Россельхозбанк, который является основным кредитором российского АПК, увеличил кредитование аграриев на 39,1% — до 247,85 миллиарда рублей. Объем кредитов, выданных Сбербанком, вырос на 13,9%, до 82,35 миллиарда рублей.

Минсельхоз РФ ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромышленного комплекса страны. По данным министерства, стоимость посевной в 2016 году составляет 327 миллиардов рублей, из них почти 190 миллиардов рублей — кредитные ресурсы.

В 2015 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано 262,72 миллиарда рублей кредитов. В частности, Россельхозбанк предоставил аграриям кредиты на 189,92 миллиарда рублей, Сбербанк — на 72,8 миллиарда рублей.