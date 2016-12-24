Депутат Госдумы предложил защититься от санкций США путем протекционизма

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. России надо воспользоваться расширением санкционного списка США, чтобы усилить политику протекционизма в некоторых областях, что пойдет на пользу отечественной экономике, считает замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.
"России надо пользоваться этим моментом для того, чтобы усилить политику протекционизма в некоторых областях, там, где это чувствительно для США. Например, в аудиторском бизнесе или даже перейти к брендовым санкциям", — заявил Емельянов РИА Новости.
По мнению депутата, такой шаг неприятно отразится на отдельных американских чиновниках и одновременно поможет российским производителям.
"Нужно выбрать какие-то отрасли и отдельные точки. Надо протекционистским путем нам защититься, и под предлогам этих санкций ввести контрсанкции, чтобы помочь развитию отдельных отраслей нашей экономики", — пояснил он.