Депутат Госдумы предложил защититься от санкций США путем протекционизма

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. России надо воспользоваться расширением санкционного списка США, чтобы усилить политику протекционизма в некоторых областях, что пойдет на пользу отечественной экономике, считает замглавы думской фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

В пятницу США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине. В список попали, в частности, порты и железные дороги Крыма, российские научно-исследовательские институты, предприятия и фирмы в области обороны, судоремонта, дорожного строительства.

"России надо пользоваться этим моментом для того, чтобы усилить политику протекционизма в некоторых областях, там, где это чувствительно для США. Например, в аудиторском бизнесе или даже перейти к брендовым санкциям", — заявил Емельянов РИА Новости.

По мнению депутата, такой шаг неприятно отразится на отдельных американских чиновниках и одновременно поможет российским производителям.

"Нужно выбрать какие-то отрасли и отдельные точки. Надо протекционистским путем нам защититься, и под предлогам этих санкций ввести контрсанкции, чтобы помочь развитию отдельных отраслей нашей экономики", — пояснил он.