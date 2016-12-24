США решили нанести ущерб предприятиям ОПК, считает российский сенатор

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. США намерены нанести ущерб предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ введя против них санкции, однако последствия будут некритичными, заявил РИА Новости в субботу первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Минторг США включил 23 компании из России в санкционный список по Украине. В список попали порты и железные дороги Крыма, научно-исследовательские институты, предприятия, связанные с ОПК.

"Конечно, цели здесь вполне понятные — негативно воздействовать на наш оборонно-промышленный комплекс, ограничить возможности оборонного производства РФ", — сказал Калашников.

По его мнению, речь может идти о поставках элементной базы, которую Россия производит не полностью. Однако, "при любых ограничительных мерах можно приобрести все необходимое, ту же элементную базу, через третьи страны", привел пример сенатор.

Он полагает, что данные меры позволят России ускорить переход на отечественные комплектующие для всего производства. "Санкции США предназначены прежде всего для тех стран, которые захотят с нами кооперироваться", — полагает законодатель.

По мнению Калашникова, при введении ограничительных мер "производство будет более затратным, но не кричным".