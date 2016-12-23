Силуанов: рубль стал одной из самых популярных валют у инвесторов

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Российская валюта стала одной из самых популярных валют среди иностранных инвесторов, которые в 2016 году активно вкладывали средства в рублевые облигации, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Рубль стал одной из самых популярных валют среди иностранных инвесторов: мы видим, что иностранцы активно приходили к нам в этом году на рублевый рынок в наши облигации, с учетом и позитивной динамики по укреплению рубля, и с учетом хорошей доходности", — сказал министр.

Согласно данным Банка России, доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, по состоянию на 1 ноября 2016 года составила 26,8% против 21,5% на начало года.

При этом и сам объем рынка ОФЗ за первые 10 месяцев текущего года вырос до 5,407 триллиона рублей с 4,991 триллиона, таким образом, номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, увеличился до 1,448 триллиона рублей с 1,071 триллиона.