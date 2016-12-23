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Экономика

В каких регионах можно быстро накопить на новый автомобиль

17:0523.12.2016
(обновлено: 18:19 23.12.2016)
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Автомобиль Lada Granta н
© РИА Новости. Владимир Песня
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МОСКВА, 23 дек РИА Новости. Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг регионов по сроку накопления на новую машину. Рейтинг подготовлен по данным среднемесячной зарплаты в каждом регионе и средневзвешенной цены нового автомобиля в субъекте, говорится в сообщении "Автостата".

Девушка покупает новый автомобиль
© Fotolia/ opolja
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В редакции ria.ru подсчитали, как долго придется копить на самый доступный российский автомобиль — Lada Granta.

АвтоВАЗ рекомендует дилерам Lada продавать модель во всех регионах России по цене от 384 000 рублей, говорится на сайте завода. При этом цена не зависит от удаленности региона, уточнил РИА Новости официальный представитель АвтоВАЗа.

Срок накопления на новый автомобиль отличается в разных регионах в зависимости от экономических показателей, отмечают аналитики. В среднем по России купить Lada Granta можно при получении зарплаты за 11 месяцев.

Сроки накопления на новый автомобиль в разных регионах России

Быстрее всего можно накопить на новую Lada в Ямало-Ненецком, Чукотском, Ненецком автономных округах, Москве и Магаданской области.

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© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Срок составит от 4,5 до почти 6 месяцев при средней зарплате в этих субъектах в диапазоне от 65 500 рублей до 84 200 рублей.

Например, в Санкт-Петербурге этот срок составит 8 месяцев. От года до 8 месяцев придется откладывать деньги на новый автомобиль в Иркутской, Амурской, Томской, Ленинградской, Тюменской, Архангельской и Московской областях, а также в республике Коми, Хабаровском, Красноярском и Приморском краях.

Копить на новую Granta в Калужской и Челябинской областях необходимо чуть больше года.

В Вологодской и Калининградских областях потребуется 13 месяцев, в Ивановской, Псковской областях, Чувашии и Ингушетии – почти 18 месяцев.

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© РИА Новости. Евгений Биятов
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Самый длительный срок накопления составит от 1,5 до почти 2 лет в Дагестане, Алтайском крае, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В этих регионах средняя зарплата находится на уровне от 19 400 до 21 000 рублей.

Аналитики агентства при подготовке исследования предположили, что все заработанные за месяц средства будут использованы в качестве накоплений на новый автомобиль.

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