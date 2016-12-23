Национальное рейтинговое агентство должно быть прозрачным, считает Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Национальное рейтинговое агентство РФ должно быть полностью прозрачным и пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе его создание будет бессмысленными и в случае недоверия инвесторов к его рейтингам может привести к ограничению притока внешних и внутренних инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин.

Решения "большой тройки" международных рейтинговых агентств — Fitch, Standard & Poor's и Moody's — в 2015 году году как никогда приковывали внимание экспертов и участников рынка, впервые за долгое время два агентства из трех снизили суверенный рейтинг России ниже инвестиционного уровня. На этом фоне российские политики неоднократно заявляли о политической мотивированности и предвзятости подобных оценок.

ЦБ РФ в июле прошлого года заявил о создании в России нового независимого рейтингового агентства, которое впоследствии получило имя Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Уже в декабре 2015 года АКРА завершило процесс юридической регистрации.

"Что касается консалтинга и всяких рейтинговых агентств, что не менее важно, то и здесь мы должны над этим подумать. Это непростой вопрос. Мы точно совершенно должны создавать свое национальное рейтинговое агентство, развивать свой консалтинг, мы это делаем. Вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и должны пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленной", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

В том случае, если с рынка РФ будут устранены все существующие партнеры, а свои аналогичные, пользующиеся уважением и признанием международного и российского бизнеса, не будут созданы, то российский бизнес понесет определенный ущерб, уверен глава государства.

"Потому что все, что будут выдавать на-гора, как говорят шахтеры, всю информацию наши отечественные компании, если они не будут признанными, то не будет учитываться возможными инвесторами, а это уже плохая история, что может ограничить приток инвестиций, причем не только иностранных, но и наших собственных. Но двигаться в этом направлении, повышать суверенитет в этой сфере, безусловно, нужно, будем работать обязательно", — подчеркнул Путин.