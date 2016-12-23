Путин: вхождение Прибалтики в энергокольцо ЕС - проблемы для Калининграда

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Вхождение стран Прибалтики в европейское энергокольцо создает проблемы для энергоснабжения Калининградской области, нужно принимать меры, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"В Европейском союзе принято решение о том, что страны Прибалтики должны войти в их энергетической кольцо, и это создает для нас проблемы с энергоснабжением Калининграда, требует от нас дополнительных финансовых ресурсов", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин отметил, что страны Прибалтики, в свою очередь, не имеют проблем с энергоснабжением.

"Мы решим проблемы устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда. Вы знаете, что планируются поставки сжиженного природного газа, строительство электростанций соответствующих, не исключено использование малых ядерных электростанций, которые используются в России", — отметил он.

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