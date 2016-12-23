Путин считает нецелесообразным ввод прогрессивной шкалы НДФЛ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) можно ставить, но пока это нецелесообразно, социальную несправедливость можно решить другими средствами, заявил на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Нужно ли перейти на дифференцированные налоги на доходы физических лиц? Можно, может быть это и будет когда-то сделано. Но сейчас считаю нецелесообразно, потому что как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый — мы так запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов все это приведет к уклонению от уплаты налогов", — сказал глава государства.

По его словам, из-за этого сократятся доходы в бюджет.

"Что касается социальной справедливости, то она может быть достигнута и другими средствами, не меняя эту плоскую шкалу. Как? Многие решения уже приняты, имеется в виду, допустим, увеличение налога на дорогие транспортные средства… Увеличение налога на дорогую недвижимость, это тоже уже сделано, нужно здесь тоже настраивать ее и так далее", — отметил Путин.

Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

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