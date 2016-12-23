Путин: интеграция Крыма и Севастополя идет хорошими темпами

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Интеграция Республики Крым и города Севастополя идет хорошими темпами, о чем говорят высокие показатели роста промышленного производства и низкий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
"Этот процесс (интеграции – ред.) происходит. Кстати, происходит хорошими темпами", — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что рост промышленного производства в России по итогам года, в целом, достигнет показателей 0,7-0,8-0,9%.
По его мнению, перспективными для Крыма отраслями производства являются судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности, сельское хозяйство и другие.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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