Путин: интеграция Крыма и Севастополя идет хорошими темпами

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Интеграция Республики Крым и города Севастополя идет хорошими темпами, о чем говорят высокие показатели роста промышленного производства и низкий уровень безработицы, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Что касается интеграции, и как она идет. В этой программе по развитию Крыма ему предоставлены в целом очень льготные, с точки зрения российского законодательства, режимы – свободные экономические зоны. Но оказалось, что юридически это сложно, такая быстрая интеграция, и экономически", — отметил Путин.

"Этот процесс (интеграции – ред.) происходит. Кстати, происходит хорошими темпами", — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что рост промышленного производства в России по итогам года, в целом, достигнет показателей 0,7-0,8-0,9%.

"А в Крыму – 6 (процентов – ред.), в Севастополе – 25 (процентов – ред.) рост промышленного производства. За счет чего? За счет размещения заказов федеральных российских компаний. И уровень безработицы меньше, чем в целом по стране. Он в целом держится у нас на хорошем уровне… У нас как был 5,6-5,7%, в этом году даже фиксируется 5,5 (процента – ред.). В Крыму еще ниже. И это очень хорошо", — сказал президент.

По его мнению, перспективными для Крыма отраслями производства являются судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности, сельское хозяйство и другие.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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