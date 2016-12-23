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Экономика

РИА Рейтинг подтвердило Новгородской области кредитный рейтинг "АА-"

13:2223.12.2016
(обновлено: 13:26 23.12.2016)
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Экономический анализ
© Fotolia/ Kurhan

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Рейтинговое агентство "РИА Рейтинг", входящее в медиагруппу МИА "Россия сегодня", подтвердило Новгородской области рейтинг кредитоспособности по национальной шкале на уровне "АА-". Прогноз изменения рейтинга – "стабильный". Рейтинг "АА-" означает, что Новгородская область относится к категории заемщиков с очень высоким уровнем кредитоспособности. Бюджетная система Новгородской области оценивается как устойчивая и стабильная, экономическое развитие региона характеризуется позитивной динамикой.

Основные экономические показатели региона характеризуются позитивной динамикой, причем темпы роста находятся на высоком уровне. По итогам десяти месяцев 2016 года индекс промышленного производства в области составил 103.8%, что выше общероссийского показателя 100.3%. Область занимает третье — четвертое место в Северо-Западном федеральном округе по темпам роста промышленного производства.

Важной позитивной характеристикой экономического развития области является сохраняющийся рост инвестиций. По итогам трех кварталов 2016 года объем инвестиций в основной капитал в Новгородской области составил 60.4 млрд. руб., или 119.5% к аналогичному периоду предыдущего года. По темпам роста инвестиций в основной капитал область занимает первое место в Северо-Западном федеральном округе и 11-е среди субъектов РФ. Область занимает лидирующие позиции и по темпам роста строительных работ. Объем работ по виду деятельности "Строительство" в Новгородской области в январе-октябре 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 15.2%.

Позитивная динамика экономических показателей способствует расширению доходной базы областного бюджета. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Новгородской области по итогам января-октября 2016 года составили 18.8 млрд. руб., что на 16.3% больше, чем в январе-октябре 2015 года. По темпам роста собственных доходов Новгородская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе. Областной бюджет характеризуется высоким уровнем обеспеченности собственной доходной базой. На долю налоговых и неналоговых доходов по итогам десяти месяцев 2016 года приходится 82.3% суммарных доходов областного бюджета Новгородской области.

Основным сдерживающим фактором для рейтинга остается относительно высокий объем государственного долга. По итогам 2015 года отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета Новгородской области составляло 79.5%. При этом необходимо отметить, что рост доходов бюджета способствует снижению уровня долговой нагрузки. На 1 ноября 2016 года государственный долг Новгородской области составляет 15.4 млрд. руб. По сравнению с началом года его объем не изменился, при этом собственные доходы довольно существенно увеличились, что привело к снижению уровня долговой нагрузки. В структуре долга наблюдаются изменения, свидетельствующие о снижении стоимости заимствований. Доля бюджетных кредитов, стоимость обслуживания которых существенно ниже, чем стоимость обслуживания коммерческих кредитов, выросла с 51.1% на 1 января 2016 года до 68.8% на 1 ноября 2016 года.

Общие сведения о Новгородской области

Новгородская область расположена на северо-западе Русской (Восточно-Европейской) равнины. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа и граничит с Псковской, Тверской, Ленинградской и Вологодской областями. Расстояние от границы области до Санкт-Петербурга 196 км, а до Москвы 530 км.

Площадь Новгородской области составляет 54.5 тыс. кв. км, или 0.3% территории Российской Федерации. Население Новгородской области 615.7 тыс. человек, что составляет 0.4% населения Российской Федерации. Плотность населения составляет 11.3 человек на 1 кв. км, что выше, чем по России в целом (8.4 человека на 1 кв. км).

Новгородская область относится к числу регионов, в структуре экономики которых преобладают обрабатывающие производства. На долю обрабатывающих производств приходится около 34% ВРП. Наиболее развитыми отраслями являются химическая, пищевая и деревообрабатывающая промышленность, а также имеются предприятия машиностроения, металлообработки и металлургии, промышленности строительных материалов.

По итогам 2014 года объем ВРП Новгородской области составил 205.9 млрд. руб. ВРП на душу в 2014 году составил 331.8 тыс. руб.
РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА "Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА "Россия сегодня" входит в  линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

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