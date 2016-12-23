Путин: средства от приватизации "Роснефти" полностью поступили в бюджет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы в полном объеме перечислили средства за приватизированный пакет в 19,5% акций "Роснефти", деньги уже в бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Перечислили ли деньги иностранцы за приобретение 19,5-процентного пакета "Роснефти"? Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме. Уже перечислили… Иностранцы уже перечислили всю часть — 700 с лишним миллиардов (рублей — ред.)", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Сечин 16 декабря доложил Путину о том, что в бюджет РФ перечислены все средства от приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтекомпании. Вместе с тем итальянский банк Intesa Sanpaolo, который, согласно сообщению "Роснефти", выступает в роли основного кредитора QIA и Glencore в рамках сделки, на текущей неделе сообщил, что его возможное участие в финансировании остается на этапе оценки. На этом фоне ряд СМИ задался вопросом, получил ли в свою очередь "Роснефтегаз" средства за продаваемый пакет акций "Роснефти" от иностранных инвесторов.
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