Путин: средства от приватизации "Роснефти" полностью поступили в бюджет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Иностранные инвесторы в полном объеме перечислили средства за приватизированный пакет в 19,5% акций "Роснефти", деньги уже в бюджете, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин 7 декабря доложил Путину о завершении подготовки приватизации 19,5% акций компании, а 10 декабря участники сделки сообщили о подписании соглашения. Покупателем стал консорциум в составе швейцарского трейдера Glencore и катарского суверенного фонда (Qatar Investment Authority). Сумма сделки составляет 692 миллиарда рублей, или 10,2 миллиарда евро. Бюджет в результате получил 710,8 миллиарда рублей (включая допдивиденды от "Роснефтегаза" на 18,5 миллиарда рублей), или 10,5 миллиарда евро.

"Перечислили ли деньги иностранцы за приобретение 19,5-процентного пакета "Роснефти"? Деньги перечислены в бюджет РФ в полном объеме. Уже перечислили… Иностранцы уже перечислили всю часть — 700 с лишним миллиардов (рублей — ред.)", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Сечин 16 декабря доложил Путину о том, что в бюджет РФ перечислены все средства от приватизации 19,5% акций крупнейшей российской нефтекомпании. Вместе с тем итальянский банк Intesa Sanpaolo, который, согласно сообщению "Роснефти", выступает в роли основного кредитора QIA и Glencore в рамках сделки, на текущей неделе сообщил, что его возможное участие в финансировании остается на этапе оценки. На этом фоне ряд СМИ задался вопросом, получил ли в свою очередь "Роснефтегаз" средства за продаваемый пакет акций "Роснефти" от иностранных инвесторов.

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