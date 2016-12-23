Путин не согласен, что экономика России невосприимчива к достижениям науки

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не согласен с мнением, что проблема российской экономики заключается в невосприимчивости к достижениям науки и высокотехнологичных отраслей.

"Есть проблема, которая заключается в том, что наша экономика, как считают некоторые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и к современным высокотехнологичным тенденциям в экономике. Мне представляется, что это не совсем так, потому что проблема заключалась для таких экономик, как наша, в том, что можно получать сверхприбыль в тех секторах производства, которые связаны с энергетикой, и трудно заставить бизнес вкладывать в другие отрасли, если есть такая, где можно получить быстрые и весьма большие доходы", — заявил Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

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