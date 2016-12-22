Армения упростила процедуры техрегламента для экспорта в страны ЕАЭС

ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Армения упростила процедуры оформления технического регламента для экспорта товаров в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил в четверг в ходе заседания правительства министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян.

Со 2 января 2017 года в Армении будет действовать единый технический регламент ЕАЭС. Правительство Армении на заседании в четверг приняло решение об определении полномочных органов по регистрации продовольственных и непродовольственных товаров.

По словам Караяна, решение принято исходя из того, что на территории ЕАЭС регистрация является формой оценки соответствия товара, которая будет признана на территории всех стран союза.

"Решением предусмотрено осуществлять регистрацию в соответствующих органах, которые будут предоставлять сертификаты и передавать данные другим структурам, что будет считаться фактом прохождения товаром процедуры технического соответствия. Тем самым будет облегчен выход и обращение армянской продукции на рынке ЕАЭС", — цитирует слова Караяна агентство ARKA.

Министр подчеркнул, что тем самым порядок регистрации максимально упрощен для хозяйствующих субъектов, в частности, им достаточно будет только представить одно заявление, все остальные вопросы будут решены во внутреннем порядке.

До вступления Армении в ЕАЭС в стране не осуществлялось регистрации товаров как формы признания его соответствия необходимым техническим регламентам.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.