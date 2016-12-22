Две компании заключили с Роснедрами договоры об аукционе по Сухому Логу

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Две компании — ООО "СЛ Золото" (СП "Ростеха" и "Полюса") и ООО "Золото Бодайбо" заключили договоры с Роснедрами о внесении задатков в размере 8,5 миллиарда рублей каждый на участие в аукционе на право получения лицензии на разработку золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

""СЛ Золото" и ООО "Золото Бодайбо" заключили договоры о внесении задатка с Роснедрами и в ближайшее время должны перечислить средства на счет в размере стартового платежа, то есть 8,5 миллиардов рублей", — сказал Донской.

Внесение задатка является обязательным условием для участия в аукционе. При этом компании пока не подали заявки в Роснедра на участие в нем, отметил Донской.

Учредителями "СЛ Золото" стали АО "Полюс", входящее в ПАО "Полюс", и структура "Ростеха" РТ-ГР. "Полюсу" принадлежит 51% в СП, "Ростеху" — 49%.

Ранее СМИ сообщали, что компанию "Золото Бодайбо" создали Ибрагим Паланкоев, которого связывают с Сулейманом Керимовым, и структура ВТБ.

Прием заявок продлится до 28 декабря, аукцион по Сухому Логу пройдет 26 января.

Сухой Лог содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%. Об интересе к месторождению уже заявляли "Полюс", ГК "Ростех", Polymetal, Nordgold, Kinross, "Высочайший".