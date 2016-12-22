Прикамье договорилось с РЖД о развитии ж/д перевозок в регионе

ПЕРМЬ, 22 дек – РИА Новости. Пермский край подписал с ОАО "РЖД" соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017-2019 годы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора края.

Подписи под документом поставили глава региона Виктор Басаргин и начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Алексей Миронов.

"Новое соглашение — это, безусловно, новые обязательства. Они касаются, в том числе, пригородных перевозок, грузоперевозок, развития экономики и ряда других аспектов. Важно, что мы подписываем соглашение на трехлетний период — как раз на период бюджетного процесса Пермского края", — цитирует пресс-служба слова Басаргина.

Как отметили в пресс-службе, соглашение определяет взаимодействие сторон по улучшению транспортного обслуживания предприятий и населения, обеспечению устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта, сбалансированности интересов Пермского края и ОАО "РЖД" в различных сферах деятельности.

В числе перспективных направлений сотрудничества — развитие Березниковско-Соликамского узла, создание транспортно-пересадочного узла на железнодорожной станции Пермь-II и развитие пригородной пассажирской инфраструктуры. Приоритетной остается задача транспортного обеспечения социального заказа на пригородные железнодорожные перевозки.