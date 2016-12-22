Резидент ТОР в ДФО планирует выпускать осветительное оборудование

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек — РИА Новости. Компания "ЛедСтрой", ставшая сотым резидентом ТОР на Дальнем Востоке, планирует производить осветительное оборудование, сообщает пресс-служба "Корпорации развития Дальнего Востока".

В проект инвестируют 801,8 миллиона рублей с перспективой создания 94 рабочих места. Инвестор планирует привлечь в проект и на территорию ТОР партнеров из Китая, стран СНГ, Индии, Пакистана, Казахстана и Белоруссии.

По словам генерального директора "ЛедСтрой" Дениса Борисова, компания в ТОР "Надеждинская" создаст свето-технический кластер, где сконцентрирует силы иностранных партнеров и возможности российских компаний, которые занимаются светотехникой в своих направлениях.

"Светотехнический кластер будет в себя включать производство полного цикла светильников. Для российских партнеров мы организуем консолидированные логистические склады", — рассказал Денис Борисов.

На базе производства инвестор планирует открытие научно-инженерной лаборатории для создания следующего поколения источников света на основе лазерно-фосфорной технологии. Продукция пройдет обязательный контроль, будет сертифицирована и отмечена маркировкой "Сделано в России".

В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 34 заявки для реализации проектов в ТОР "Надеждинская". Общая сумма частных инвестиций по заявкам составляет 41,1 миллиард рублей с перспективой создания более 4,7 тысяч рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР "Надеждинская" являются 14 компаний, реализующих проекты с объемом инвестиций 11,3 миллиардов рублей с перспективой создания 2 395 рабочих мест.

С принятием Федерального Закона о ТОР в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 226 заявок на общую сумму инвестиций более 587 миллиардов рублей. В результате реализации данных проектов планируется создание более 35 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами ТОР на Дальнем Востоке являются 102 компания с общим объемом инвестиций более 415 миллиардов рублей и перспективой создания 21 347 рабочих мест.