Участок трассы М-4 "Дон" в обход Аксая начнут строить в 2017 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Участок трассы М-4 "Дон" в обход Аксая Ростовской области, который станет частью будущего автомобильного кольца вокруг Ростова-на-Дону, должны начать строить в 2017 году, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Это принципиальное решение вопроса, в целом протяженность дороги составит 65 километров, из них 35 километров — сам обход Аксая. Мы делаем все, чтобы начать строить дорогу в следующем году, документы выйдут из экспертизы уже в ближайшее время. Первая часть строительства – реконструкция существующей части трассы М-4 "Дон", которая является составной частью обхода", — пояснил Голубев на встрече с представителями деловых СМИ.

Он добавил, что дорога в некоторых местах будет иметь шесть полос и обеспечит увод транзитного транспорта из Ростова-на-Дону и Аксая.

"Дорога в некоторых местах будет иметь 6 полос, она сможет обеспечить увод транзитного транспорта из Ростова и Аксая. Дважды в этом году нами (на Аксайском мосту – РИА) был зафиксирован поток в 110 тысяч автомобилей в сутки, это в 2 с лишним раза превышает норматив. До 1 февраля 2017 года мы должны на федеральном уровне представить доклад по срокам реализации проекта", — подчеркнул Голубев.

В сентябре 2014 года Голубев заявлял, что к 2018 году власти планируют завершить строительство двух Аксайских и двух Ворошиловских мостов, продолжения Северного обхода Ростова и начать реализацию обхода со стороны Аксая. По словам Голубева, реализация этих проектов приведет к закольцовке движения вокруг города, чтобы ни одна магистраль не упиралась в Ростов. Как сообщил во время визита в Ростов в начале ноября 2016 года министр транспорта РФ Максим Соколов, "с учетом перспективного решения по дороге в обход Аксая, одной из основополагающих составляющих контура обхода Ростова-на-Дону, вопрос строительства целого кольца вокруг города приобретает реальные очертания".