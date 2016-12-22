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Экономика

Участок трассы М-4 "Дон" в обход Аксая начнут строить в 2017 году

01:5722.12.2016
(обновлено: 01:58 22.12.2016)
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Автомобили на трассе М-4 Дон. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Участок трассы М-4 "Дон" в обход Аксая Ростовской области, который станет частью будущего автомобильного кольца вокруг Ростова-на-Дону, должны начать строить в 2017 году, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Дорожный знак. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
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"Это принципиальное решение вопроса, в целом протяженность дороги составит 65 километров, из них 35 километров — сам обход Аксая. Мы делаем все, чтобы начать строить дорогу в следующем году, документы выйдут из экспертизы уже в ближайшее время. Первая часть строительства – реконструкция существующей части трассы М-4 "Дон", которая является составной частью обхода", — пояснил Голубев на встрече с представителями деловых СМИ.

Он добавил, что дорога в некоторых местах будет иметь шесть полос и обеспечит увод транзитного транспорта из Ростова-на-Дону и Аксая.

"Дорога в некоторых местах будет иметь 6 полос, она сможет обеспечить увод транзитного транспорта из Ростова и Аксая. Дважды в этом году нами (на Аксайском мосту – РИА) был зафиксирован поток в 110 тысяч автомобилей в сутки, это в 2 с лишним раза превышает норматив. До 1 февраля 2017 года мы должны на федеральном уровне представить доклад по срокам реализации проекта", — подчеркнул Голубев.

В сентябре 2014 года Голубев заявлял, что к 2018 году власти планируют завершить строительство двух Аксайских и двух Ворошиловских мостов, продолжения Северного обхода Ростова и начать реализацию обхода со стороны Аксая. По словам Голубева, реализация этих проектов приведет к закольцовке движения вокруг города, чтобы ни одна магистраль не упиралась в Ростов. Как сообщил во время визита в Ростов в начале ноября 2016 года министр транспорта РФ Максим Соколов, "с учетом перспективного решения по дороге в обход Аксая, одной из основополагающих составляющих контура обхода Ростова-на-Дону, вопрос строительства целого кольца вокруг города приобретает реальные очертания".

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