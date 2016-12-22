Honda начала переговоры с Waymo по применению технологий автопилота

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японский автоконцерн Honda Motor начал переговоры с американской компанией Waymo, занимающейся проектом по разработке беспилотного автомобиля Google, по возможному оснащению автомобилей технологией автоматического управления, сообщает агентство Рейтер.

По предварительным данным, Honda намерена представить модифицированные транспортные средства, подходящие для размещения технологий Waymo. Сейчас разработки компании тестируются в четырех городах США, отмечает агентство.

На прошлой неделе американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, выделил проект по разработке беспилотного автомобиля, в отдельную компанию под названием Waymo. Ранее в течение 6 лет проект существовал как часть исследовательской лаборатории Х. По данным агентства Блумерг, компания планирует запустить сервис по совместному использованию автомобилей в конце 2017 года. В проекте будут задействованы минивэны Fiat Chrysler Automobiles и использована технология полуавтопилота.

Honda Motor была основана в 1946 году. Вплоть до 1960-х годов компания занималась исключительно выпуском мотоциклов, и лишь к 1970-м годам сумела зарекомендовать себя на международном рынке как один из ведущих японских автопроизводителей. Головной офис компании расположен в Токио. В настоящее время Honda располагает более чем 100 заводами в 33 странах мира. Штат компании насчитывает около 200 тысяч сотрудников.