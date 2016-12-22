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Экономика

Самые ожидаемые автомобили 2017 года

09:0022.12.2016
(обновлено: 10:06 22.12.2016)
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Автомобиль Volkswagen Tiguan 2017
© Фото: Volkswagen

 

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости, Алексей Захаров. Рынок новых легковых автомобилей в России в конце года стал постепенно восстанавливаться. На этом фоне многие автопроизводители решили вывести на российский рынок новые модели. РИА Новости выбрали самые ожидаемые новинки 2017 года.

Hyundai Solaris

Корейская компания Hyundai Motor представила в конце 2016 года новое поколение модели Accent/Verna (в России она продается под именем Solaris) на автошоу в Китае. Одна из самых популярных моделей среди новых автомобилей на российском рынке собирается на заводе в Санкт-Петербурге. Предприятие в январе 2017 года начнет сборку нового поколения Solaris, но до первых покупателей автомобили доедут до конца первого квартала.

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© РИА Новости. Евгений Биятов
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Среди основных изменений – прибавка в ширине, высоте и колесной базе, что позволит сделать автомобиль более просторным, особенно для задних пассажиров. Новинка по внешнему виду стала напоминать старшую модель Hyundai Elantra.

Модель, как и прежде, будет предлагаться с двигателем объемом 1,4  или 1,6 литра.  Трансмиссия на выбор: "механика" или классический "автомат". Базовая цена модели сейчас составляет 624 000 рублей. Возможно,  производитель постарается удержать начальную цену на прежнем уровне, но стоимость других версий может подрасти.

The 2017 KIA K2 1.4L GLS. #Kia #kiak2 #k2 #gls

Фото опубликовано @neteaseauto Ноя 9 2016 в 8:29 PST

Kia Rio

Автопроизводитель Kia Motors рассчитывает в 2017 году представить в России 5 или 6 новых и обновленных моделей. Но главной новинкой станет новое поколение модели Rio (в Корее она известна под именем K2). Она, как и Hyundai Solaris, для российского рынка будет выпускаться на предприятии в Петербурге. Новое поколение Rio доедет до фирменных автоцентров во втором полугодии.

Модель может составить конкуренцию Solaris в борьбе за титул самого популярного автомобиля в России. Цены и комплектации пока не раскрываются. Автомобиль текущего поколения предлагается минимум за 640 000 рублей.

© РИА Новости. Владимир Песня
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Презентация автомобиля Lada Vesta Cross concept на 11-ой международной выставке автомобильной индустрии "Интеравто" в выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве

Универсал Lada Vesta

АвтоВАЗ планировал выпустить  Lada Vesta в кузове универсал (Vesta SW) в 2016 году, через год после появления седана Vesta. Но после смены руководства предприятия в начале года планы перенесли на 2017 год. "Универсальная" Vesta будет предлагаться и с пластиковым обвесом. Эта модификация получит в названии приставку Cross.

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© Fotolia/ kodt
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Компания пока не раскрывает описание комплектаций и перечень двигателей, но можно предложить, что, как и седан Vesta, универсал будет предлагаться с двумя типами двигателей тольяттинской разработки: объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. и 1,8 литра и  122 л.с.

Коробка передач – механическая 5-ступенчатая или "робот". И если седан Vesta продается по цене от 529 000 до 735 000 рублей, то стоимость новинки может составить около 800 000 рублей. Старт производства  запланирован на вторую половину года. Вероятно,  первые покупатели Vesta SW получат свои автомобили до конца 2017 года.

© Фото: SSANGYONG MOTOR COMPANY
Автомобиль SsangYong Tivoli

SsangYong Tivoli

Корейская марка в конце 2016 года объявила о возобновлении поставок автомобилей в Россию. Первые кроссоверы SsangYong Tivoli появятся в автоцентрах марки до конца 2016 года. Цена Tivoli начинается от 1 млн рублей. Автомобиль будет доступен в стандартной и удлиненной версиях с бензиновым двигателем мощностью 126 л.с. с 6-ступечатой МКПП или "автоматом".

Renault Koleos

Кроссовер Koleos несколько лет тому назад покинул российский рынок из-за низкого спроса. Но с появлением нового поколения компания Renault решила возобновить поставки в Россию. Автомобиль построен на платформе CMF альянса Renault-Nissan. На ней же создан кроссовер Nissan X-Trail. Французский кроссовер будет оснащен бензиновым двигателем мощностью 140 л.с. или 171 л.с.

Koleos можно будет купить в России в первом полугодии 2017 года, и, вероятно, он будет дороже соплатформенной модели. X-Trail сейчас предлагается по цене от 1,28 млн рублей.

© AFP 2016/ Frederick J. Brown
Автомобиль Mazda CX-5 2017 модельного года

Mazda CX-5

Кроссовер Mazda CX-5 со сменой поколений не претерпел серьезных технических изменений. Основные перемены — в дизайне передней и задней части, а также в салоне. Автомобиль, как и раньше, будет предлагаться с бензиновыми 2-литровым и 2,5-литровыми агрегатами 150 л.с. и 192 л.с. соответственно. Сейчас кроссовер можно приобрести по цене от 1,349 млн рублей. Новое поколение CX-5 поступит продажу в Японии в феврале 2017 года. До российского рынка новинка может добраться во второй половине года.

© Фото: Toyota
Автомобиль Toyota C-RH

Toyota C-HR

Компактный кроссовер C-HR может появиться на российском рынке в следующем году. Компания уже сертифицировала автомобиль для нашего рынка. Однако решение о сроках его появления в России пока не принято. Сборка модели организована на заводах в Турции и Японии, где уже начались продажи этого кроссовера. Автомобиль выпускается с турбомотором объемом 1,2 литра (116 л.с.) и атмосферным двигателем объемом 2 литра (150 л.с.), доступна также гибридная версия C-HR.

© Фото: Volkswagen
Автомобиль Volkswagen Tiguan 2017

Volkswagen Tiguan

Группа Volkswagen в конце 2016 года приступила к производству нового поколения кроссовера Tiguan на своем заводе в Калуге. Продажи новинки начнутся в январе по цене от 1,459 млн рублей до более 2 млн рублей без учета опций. Дилеры уже начали принимать заказы на автомобили в трех комплектациях. Выбор среди силовых агрегатов – бензиновые с турбонаддувом (125, 150, 180, 200 или 220 л.с.), а также дизельный, выдающий 150 л.с.

© AP Photo/ Paul Sancya
Автомобиль Honda CR-V 2017 модельного года

Honda CR-V

Японская Honda Motor, которая почти свернула поставки автомобилей в Россию, планирует поддержать интерес к своей продукции с помощью нового поколения кроссовера CR-V. Автомобиль может приехать в салоны российских дилеров во втором полугодии. Автомобиль текущего поколения продается сейчас по цене от 1,53 млн рублей.

Skoda Kodiaq

Самый большой кроссовер от Skoda появится на российском рынке в мае 2017 года. Kodiaq собирается для европейских рынков с октября 2016 года на предприятии в Чехии. Но для нас будет организована сборка модели в России.   Автомобиль построен на платформе MQB. Автомобиль может получить бензиновые двигатели объемом 1,4 литра (125 л.с. или 150 л.с.) и 1,8 литра (180 л.с.).

Вероятность появления  в России кроссовера с дизельным мотором  очень низкая. Подробности о российских ценах и комплектациях пока не раскрываются. Например, в Чехии модель предлагается по цене от 677 800 крон (около 1,6 млн рублей).

© Фото: AUDI AG
Автомобиль Audi Q5 2017 модельного года

Audi Q5

Второе поколение кроссовера Audi Q5 появится в России весной 2017 года, говорил ранее РИА Новости глава российского офиса Audi Любомир Найман. Модель построена на платформе MLB —  на ней же спроектированы автомобили Audi A4 и Q7. Кроссовер Q5 будет предлагаться в Европе с четырьмя дизельными и одним бензиновым агрегатом. Для России выбор моторов будет меньше.

Второе поколение Q5 оснащено новой системой полного привода Quattro ultra, но будут и модификации  с передним приводом. В Германии модель можно заказать по цене от 40 000 евро (около 2,55 млн рублей).

© Фото: Jaguar Land Rover Limited
Автомобиль Land Rover Discovery 7

Land Rover Discovery

Пятое поколение внедорожника Land Rover Discovery доберется до российского рынка к лету 2017 года. Новый Disco построен на одной платформе с более дорогой моделью Range Rover.

Посетители у стенда Skoda
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Автомобиль прибавил в длине, увеличилась и колесная база по сравнению с прошлым поколением Discovery.

Цена в России будет начинаться от 4 млн рублей, а самая дорогая версия обойдется в 6,3 млн рублей. Автомобиль будет доступен в пяти комплектациях с бензиновым двигателем V6 мощностью 340 л.с. или дизельным мотором с 249 л.с.

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