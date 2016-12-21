Банки увели в минус биржевые индексы Европы

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм. Основные биржевые индексы Европы в среду завершили торги в основном негативной динамикой вслед за снижением стоимости акций банковского сектора региона, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,04% — до 7041,42 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 4833,82 пункта. Немецкий DAX вырос на 0,03% — до 11468,64 пункта.

Давление на банковский сектор Европы оказали новости из Испании. Суд ЕС в среду обязал испанские банки выплатить потребителям компенсации за переплату по кредитам, допущенную банками, несмотря на пересчеты ставки по ипотеке в зависимости от изменения EURIBOR (европейская межбанковская ставка предложения, усредненная процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым в евро).

В мае 2013 года Верховный суд Испании уже принимал решение о выплате компенсаций за переплату при перерасчете ставки по ипотеке, однако оно ограничивало период компенсаций сроком с мая 2013 года. То есть все переплаты, которые касались предыдущего периода, не могли быть оспорены. Суд в Люксембурге в среду отменил временные ограничения на выплаты.

Банк Испании оценивает размер компенсации потребителям более чем в 4 миллиарда евро. По данным различных испанских СМИ, такие выплаты могут составить от 3 до 7 миллиардов евро. На этом фоне акции испанских банков сильно подешевели в среду, уведя за собой в красную зону весь банковский сектор Европы. Так, цена акций Banco Popular Espanol SA по итогам торгов упала на 5,82% — до 0,95 евро, Banco de Sabadell SA — на 1,30%, до 1,37 евро.

"Это (решение суда ЕС — ред.) стало сюрпризом и появилось в неудачный момент для банков Испании, поскольку большинству из них придется выделять дополнительные средства на выплаты (компенсаций — ред.) Это окажет давление на генерацию капитала и прибыль банков в четвертом квартале", — цитирует агентство Блумберг аналитика Keefe Bruyette & Woods Дара Квинна (Daragh Quinn).