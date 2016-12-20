Путин подписал законы о бюджетах социальных фондов на 2017-2019 годы

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2017-2019 годы. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

ПФР

Доходы бюджета ПФР на 2017 год прогнозируются в сумме 8,364 триллиона рублей, на 2018 год – 8,53 триллиона рублей, на 2019 год – 8,92 триллиона рублей; расходы — 8,58 триллиона рублей, 8,727 триллиона рублей и 9,088 триллиона рублей соответственно.

Бюджет фонда направлен на восстановление дифференциации пенсий в зависимости от индивидуального трудового вклада в пенсионную систему и позволит профинансировать другие социальные обязательства государства перед гражданами, отмечали ранее в правительстве. Для отдельных категорий плательщиков, определенных законодательством, применены пониженные тарифы страховых взносов. В отношении компаний малого и среднего бизнеса предусмотрено сохранение тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 20%.

Особенностью бюджета ПФР является продление на 2017-2019 годы моратория на финансирование накопительной пенсии. Также бюджет предусматривает единовременную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года.

Средний размер страховой пенсии в следующем году составит 13,168 тысячи рублей, в 2018 году — 13,556 тысячи рублей, в 2019 году — 13,950 тысячи рублей. Размер накопительной пенсии в 2017 году будет равен в среднем 714 рублям, в 2018 году — 765 рублям, в 2019 году — 800 рублям.

В фонде отмечали, что в целом в 2017 году расходы ПФР на пенсионное обеспечение россиян вырастут на 327,3 миллиарда рублей и составят 6,9 триллиона рублей. Расходы на социальные выплаты вырастут на 262,3 миллиарда рублей и составят 1,2 триллиона рублей.

ФОМС

Доходы ФОМС на 2017 год предусмотрены в сумме 1,7 триллиона рублей, на 2018 год – 1,841 триллиона рублей, на 2019 год – 2,067 триллиона рублей; расходы — 1,735 триллиона рублей, 1,912 триллиона рублей и 2,022 триллиона рублей соответственно.

Закон позволит обеспечить выполнение государственных обязательств в части финансирования базовой программы ОМС и оказания гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, отмечали ранее в кабмине.

В бюджете фонда зарезервированы средства нормированного страхового запаса — на 2017 год 77,7 миллиарда рублей, на 2018 год – 2 миллиарда рублей, на 2019 год — 20,4 миллиарда рублей.

Документом предусматривается также выделение дотаций федеральному бюджету для субсидирования расходов региональных бюджетов по оказанию высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС.

ФСС

Доходы бюджета ФСС предусмотрены в 2017 году в сумме 642,2 миллиарда рублей, в 2018 году – 674 миллиарда рублей, в 2019 году – 704,7 миллиарда рублей; расходы — 683,4 миллиарда рублей, 715,1 миллиарда рублей и 741,1 миллиарда рублей.

Размер пособия при рождении ребенка с начала 2017 года составит 15,513 тысячи рублей, с февраля 2017 года – 16,412 тысячи рублей; с февраля 2018 года — 17,069 тысячи рублей, с февраля 2019 года – 17,752 тысячи рублей.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет работающим гражданам будет с января 2017 года 2,909 тысячи рублей, с февраля следующего года — 3,077 тысячи рублей, с февраля 2018 года — 3,2 тысячи рублей, с февраля 2019 года — 3,328 тысячи рублей.