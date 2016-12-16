В правительстве рассказали о вводе НДД для нефтяной отрасли

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости/Прайм. Новый налоговый режим в российской нефтяной отрасли — налог на добавленный доход (НДД) — в пилотном режиме заработает с 2018 года, говорится в сообщении правительства по итогам заседания правкомиссии по ТЭК, которое провел в пятницу вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Было отмечено, что в пилотном режиме НДД (налог на добавленный доход) начнет действовать с 2018 года", — говорится в сообщении.

Автором идеи НДД был Минфин. Ведомство предложило этот механизм в противовес налогу на финансовый результат (НФР), который предлагало Минэнерго для выработанных месторождений с низкорентабельной добычей вместо ныне действующего налога на добычу природных ископаемых (НДПИ). При этом Минэнерго предлагало сначала протестировать новый налог в течение трех-пяти лет на нескольких пилотных месторождениях, после чего решить, стоит ли распространять его на всю отрасль. Минфин же настаивал, что налоговые новации надо вводить во всей отрасли сразу.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в октябре говорил, что министерство еще сохраняет планы по введению НДД на пилотных проектах в 2017 году. Первый замглавы ведомства Алексей Текслер пояснял, что срок работы пилотных проектов по НДД составит от трех до пяти лет, и Минэнерго рассчитывает, что уже со второго года эти проекты покажут рост налоговых платежей.