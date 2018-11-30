Бесплатная детская школа экскурсоводов-экологов откроется в Москве

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Московские школьники смогут познакомиться с растительным и животным миром города, приобрести навыки экскурсовода и овладеть ораторским искусством в новой детской школе экскурсоводов-экологов в лесопарке "Кусково", сообщается на сайте мэра Москвы в пятницу.

"Обучение бесплатное для всех желающих. Уроки в экошколе будут проходить с декабря по май по четвергам с 15.00 до 16.00. Специалисты Мосприроды будут знакомить московских школьников с разнообразием и природными особенностями растительного и животного мира Москвы, обучать навыкам практической экскурсионной работы, ораторскому искусству, рассказывать об экологических проблемах современности", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в курс обучения войдут интерактивные тематические лекции, мастер-классы, практические занятия для детей от 12 лет. Каждый ребенок сможет вместе со специалистами разработать авторскую экскурсионную программу и презентовать ее в группе. Лучшие экскурсии выпускников смогут посетить все желающие в конце мая бесплатно. По окончании обучения юных экскурсоводов ждет практический экзамен и вручение диплома.

"Узнавая о растительном и животном мире Москвы в нашей школе, дети не только расширят свой кругозор, научатся бережному отношению к природе. Они и сами станут вдохновителями и интересными рассказчиками для других. Смогут поведать о красоте и уникальности столичных парков и природных территорий своим друзьям, одноклассникам, родителям", — добавили в ГПБУ "Мосприрода".