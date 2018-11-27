Эксперт: нужно заявить о России как о международном экологическом лидере

Ликвидация накопленного ущерба в Арктическом регионе, развитие экологического туризма и сохранение и развитие биоразнообразия стали самыми обсуждаемыми темами на форуме "Дни Арктики в Москве". Сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников рассказал корреспонденту Arctic.ru о главных проблемах региона и о реализации национального проекта "Экология".

— В прошлом году закончился Год экологии, когда проводилось огромное количество мероприятий. Как обстояли дела в 2018-м?

— В 2016 году прошел Год особо охраняемых территорий, который был следствием того, что Россия в лице президента Владимира Путина приняла активное участие в мероприятиях, связанных с созданием Парижской конвенции по изменению климата, в декабре 2015 года, и это наша стратегическая позиция — заявить о России как о международном экологическом лидере. Я думаю, что экологическая повестка будет очень важной в следующем году, который объявлен ООН и Россией Годом коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В Год экологии заложилось огромное количество начинаний, в частности добровольчества, перестройки промышленных предприятий на наилучшие доступные технологии, которые будут продолжаться в ближайшие пять-десять лет. Так что был дан большой толчок экономики в сторону экологии.

— Одним из итогов Парижской конвенции стало намерение ограничить рост температуры на 1,5 градуса. По-вашему, это возможно?

— Это политологический вопрос, потому что он до конца не имеет научного решения, как и многие процессы, связанные с ноосферой, то есть с человеком и природой. Безусловно, мы своим хозяйствованием на планете негативно влияем на экологию, и, как следствие, климат. С геологической точки зрения мы находимся на границе нового ледникового периода. Есть точка зрения, которой придерживаются многие ученые РАН, МГУ, что человек своей деятельностью замедляет наступление ледникового периода. Но это никак не связано с тем, что надо бороться с выделением парниковых газов и улучшать качество производства.

Но в рамках Парижской конвенции совершенно не указывается, что снижение выбросов должно компенсироваться тем, какой взнос в ликвидацию парниковых газов вносит страна своими экологическими ресурсами. А Россия в этом плане стоит на первом месте, опережая Бразилию, потому что совокупный итог абсорбции углекислого газа и вредных веществ в нашей тайге, лесах европейской части и болот существенно выше, чем имеющийся уровень промышленных выбросов.

Сегодня новые промышленные предприятия значительно экологичнее, чем старые, которые, к сожалению для населения страны, закрываются.

— В ходе пленарного заседания форума проходило голосование по вопросу экологической повестки. Назовите самые главные экологические проблемы Арктики на данный момент.

— Как видите, данную аудиторию больше всего волновала ликвидация накопленного экологического ущерба. Как следствие, это развитие арктического туризма и добровольчества, а далее сохранение и развитие биоразнообразия, и все это важнейшие части национального проекта "Экология".

— Каких просветительских программ об Арктике не хватает сейчас?

— Глобально в Арктике не хватает законодательного регулирования. Сейчас действуют 500 законодательных актов в отношении Арктики, закон об арктической зоне не принят в нормальном виде, что затрудняет вообще работу по координации арктических действий. В регионах России надо говорить о том, чтобы Арктика заняла более достойное место в школьной программе, надо чтобы молодежь ориентировали на то, что сегодня есть возможность совместить подвиг в освоении Крайнего Севера с интересной профессией.

— У вас прозвучал тезис о том, что экологические организации давят на добывающие компании, хотя те делают все возможное, чтобы не вредить экологии.

— Я имел в виду, что мы должны критиковать за имеющиеся недостатки в том числе крупный и средний бизнес, работающий в Арктике. Но надо понимать, что эти частные компании получили в наследство от тяжелого советского прошлого. Например, "Норникель" закрывает заводы, реконструирует целые кварталы, принципиально снижая объем выбросов, не нарушая социальную структуру региона, а за это надо их хвалить. И ругать, и хвалить надо объективно.